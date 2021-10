GGD’en hopen mensen met allergieën tweede prik te kunnen geven

De GGD’en gaan proberen mensen alsnog hun tweede coronaprik te geven als ze na de eerste een allergische reactie hadden. Zo’n 11.000 mensen die dit is overkomen krijgen vanaf vrijdag een brief in de bus met een oproep om zich te melden bij hun huisarts. Vaak is een inenting toch veilig mogelijk, zegt de landelijke koepel GGD GHOR Nederland.

In de brief staat dat het belangrijk is dat mensen zo mogelijk twee keer geprikt worden om goed beschermd te zijn tegen het virus. Bovendien kunnen ze dan een vaccinatiebewijs krijgen voor de coronapas, merken de GGD’en op. De huisarts kan bekijken hoe ernstig de reactie was en zo nodig doorverwijzen naar de allergoloog. Die heeft allerlei mogelijkheden om iemand alsnog het vaccin op een veilige manier toe te helpen dienen.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de brievencampagne een poging om de vaccinatiegraad verder op te krikken. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge hoopt uit te komen boven de 90 procent. Volgens het coronadashboard is momenteel 83,5 procent volledig gevaccineerd en heeft 87,1 procent alleen de eerste prik gehad.