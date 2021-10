Grote schade door windhozen komt niet vaak voor

In Barendrecht (Zuid-Holland) heeft de harde wind woensdag op donderdag forse schade aangericht en in ‘s-Heerenberg (Gelderland) is een windhoos door meerdere mensen op film vastgelegd. Volgens Weer.nl komen windhozen of tornado’s zoals deze vaker voor, maar dat een windhoos voor grote schade zorgt is volgens het weerbureau wel zeldzaam.

De kans dat een tornado, een zware windhoos, in Nederland in open gebied blijft is stukken groter. Bovendien zijn die dan meestal maar korte tijd op de grond. De laatste keer dat een windhoos een schadespoor achterliet in Nederland was op 4 juni 2019, in Rheden.

Volgens Weer.nl moet in Barendrecht nog wel officieel worden vastgesteld of het om een windhoos of een zogenoemde valwind gaat. Tuinhuisjes werden vernield, bomen waaiden om en kwamen op auto’s terecht en trampolines waaiden door de lucht. Vier mensen raakten gewond, een van hen is naar een ziekenhuis gebracht.

Bij een windhoos ontstaat een slurf uit een wolk die de grond raakt en daar een wervelwind veroorzaakt. Bij een valwind gaat het om een zeer zware neerwaartse windstoot. Dat verschil uit zich ook in de schade die wordt veroorzaakt. Bij een valwind bevindt alle schade zich in dezelfde richting, bij een windhoos her en der verspreid in alle richtingen.

Op 18 juni van dit jaar zorgde een valwind nog voor veel schade in Leersum.