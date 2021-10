Kabinet wil helmplicht voor snorfietsers toch later invoeren

Het kabinet wil de helmplicht voor snorfietsers toch pas laten ingaan vanaf januari 2023, in plaats van 1 juli van volgend jaar. Volgens demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur) hebben helmproducenten en aanbieders van deelscooters meer tijd nodig om zich voor te bereiden op de maatregel en zijn er niet op tijd genoeg helmen.

De huidige inschatting is dat de levertijden voor de helmen tussen de 12 en 14 maanden ligt. Visser vindt bovendien dat burgers genoeg tijd moeten hebben om een geschikte helm aan te schaffen. Daarom wil ze de invoering van de maatregel uitstellen.

Snorfietsers kunnen bij invoering van de helmplicht ook gebruikmaken van de lichtere ‘speedpedelec-helm’. Die zijn lichter en ventileren beter dan zwaardere pothelmen of integraalhelmen. Visser schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het toestaan van deze helm bijdraagt aan het naleven van de helmplicht.

In steden zoals Amsterdam en Utrecht geldt al een helmplicht voor snorfietsers op de rijbaan. In Den Haag mogen snorfietsers helemaal niet op de rijbaan komen.

De landelijke helmplicht is al lange tijd in de maak. Al sinds 2019 dringt de Kamer erop aan dat de maatregel er komt. Voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen schetste verschillende obstakels, bijvoorbeeld dat ook andere voertuigen zoals bakfietsen onder de regel zouden vallen. Maar volgens verschillende partijen, waaronder het CDA en GroenLinks, ontbrak het Van Nieuwenhuizen aan de “politieke wil” om de wet in te voeren.