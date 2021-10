Nog steeds meer amputaties dan voor de coronacrisis

Nog steeds worden er veel meer amputaties verricht dan voor de coronacrisis, zegt voorzitter van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Sjoerd Bulstra. Reden daarvoor is de uitgestelde zorg tijdens de pandemie.

Vorig jaar werden er in Nederland drie keer zoveel amputaties uitgevoerd als in 2019, dus voor Covid-19. Van collega-orthopeden verneemt Bulstra dat het aantal amputaties ook dit jaar onverminderd hoog is. “Uit heel het land hoor ik dezelfde verhalen: vroeger deed iemand af en toe een amputatie, nu elke week.”

Patiënten zijn vooral mensen met diabetes, die zich met diep ontstoken wonden aan hun voeten in het ziekenhuis melden. Zij zijn niet op tijd behandeld. Dat komt omdat ze zich niet gemeld hebben bij de huisarts tijdens de pandemie, omdat de gespecialiseerde poliklinieken niet open waren, of omdat er nog steeds wachtlijsten zijn voor zulke zorg. “Mensen met diabetes krijgen sneller wonden”, legt Bulstra, emeritus hoogleraar orthopedie van het UMCG in Groningen uit. “Daarnaast kunnen ze vaak last hebben van neuropathie: gevoelloosheid in de zenuwuiteinden, waardoor ze wondjes niet voelen. Op gespecialiseerde poliklinieken worden deze mensen in de gaten houden. Wonden worden tijdig behandeld of er wordt speciaal schoeisel aangemeten om wondvorming te voorkomen.”

Als dat allemaal niet op tijd gebeurt, kan een wond uit de hand lopen, met in het uiterste geval amputatie tot gevolg. “De wonden die orthopeden en vaatchirurgen op de diabetes- en voetpoli’s tegenkomen zijn veel slechter en verder gevorderd dan voor de coronacrisis. We zullen dat ongetwijfeld ook terug gaan zien in de officiële cijfers over 2021.”

Een amputatie betekent een “ernstige achteruitgang” in de kwaliteit van leven voor de patiënt, aldus Bulstra. “Een prothese is belemmerend, waardoor mensen minder lopen en hun conditie achteruit gaat. Ze kunnen bovendien hun zelfstandigheid verliezen. Dit is allemaal heel nadelig voor hun algehele gezondheid.”