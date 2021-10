Piets weerbericht: zware ochtenspits

Zware ochtendspits! De ochtendspits heeft het eerst nog zwaar met regen, lichte regen maar ook met zware regenval. Hierdoor soms matig en slecht zicht op de weg. Verder moeten we rekening houden met een harde wind tot stormachtig en windstoten in kracht 9 of 10. Landinwaarts windstoten in kracht 6 en 7.

De ochtendspits krijgt vanmorgen in het westen na 08.00 uur hulp met de overgang naar droog weer. Vanmorgen regen en lichte regen, soms een buiig karakter. Het kan stevig regenen. Vanmorgen en vooral vanmiddag wint het droge weer terrein en kan de zon er nog doorkomen. De wind uit west tot noordwest (vrij) krachtig met windstoten in kracht 7 of 8. In de kustgebieden en in het Waddengebied staat een harde noordwester met windstoten in kracht 9.

De temperaturen zullen blijven steken bij 12 of 13 graden. Deze lagere temperaturen passen bij de tijd van het jaar, maar het zal wel even wennen zijn.