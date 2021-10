Plasman: aanpak Van Lienden nog niet te overzien

Advocaat Peter Plasman krijgt “honderden” reacties op zijn plan om aangifte van oplichting te doen tegen Sywert van Lienden en zijn partners wegens de mondkapjesdeal. “Het krijgt een omvang die ik nog niet kan overzien”, zegt hij in een reactie op berichtgeving in het AD. Hij moet de reacties eerst nog goed gaan schiften, maar heeft in feite maar één aangifte nodig.

Een aantal mensen gaat aangifte doen, anderen overwegen dat nog, aldus de jurist. Er reageren volgens hem ook mensen die al zelf met een advocaat bezig waren. “Het gaat alle kanten op.” Plasman sluit ook een samenwerking met civielrechtelijke collega’s niet uit in de strijd om het door Van Lienden en zijn compagnons binnengehaalde geld terug te krijgen.

Van Lienden en zijn partners maakten met het ministerie van Volksgezondheid afspraken voor de aankoop van miljoenen mondkapjes, via de Stichting Hulptroepen Alliantie, waarbij ze zeiden “om niet” te zullen werken. Later bleken ze er zelf miljoenen euro’s aan te hebben overgehouden.

Met name vrijwilligers die meewerkten in de veronderstelling dat het allemaal liefdewerk was, voelen zich ernstig misbruikt en willen dat het geld teruggaat naar de Staat. Plasman zegt ook een reactie te hebben gehad van de KLM, die geen rechtstreekse zaken heeft gedaan met Van Lienden, maar wel het eigen logo op de site van de alliantie zag. Plasman kan dat volgens eigen zeggen gebruiken om aan te tonen dat van oplichting sprake is.

Er komen ook veel donaties binnen voor de juridische strijd, zegt Plasman. “We hebben inmiddels een aardig fonds.” De stichting Restitutie Mondkapjesaffaire om dit geld te beheren wordt komende vrijdag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. “Zelfs de notaris doet dat in dit geval “om niet”, dat was het eerste wat hij zei”, aldus Plasman.

De raadsman zelf is overigens de enige in deze kwestie die wel een tarief rekent, het minimumtarief van 80 euro per uur, maar dat kan niet anders, zegt hij. Een advocaat mag zijn diensten nu eenmaal niet gratis aanbieden, dat is tegen de regels. De verdiensten vervolgens aan de stichting schenken is geen optie, zegt hij. “Dat is besproken, maar het bestuur van de stichting is daartegen omdat je zo de regels omzeilt. Dan doe ik of ik iets verdien en dat is dan toch niet zo”, aldus Plasman.