Rampenfonds heeft nog miljoenen in kas voor Limburg

Het Nationaal Rampenfonds heeft nog zo’n 8 miljoen euro in kas waarmee slachtoffers van de watersnood in Limburg geholpen kunnen worden. Het geld is ingezameld tijdens en na de overstromingen in juli. In totaal werd via giro 777 zo’n 11 miljoen euro bijeengebracht. Daarvan is volgens bestuurssecretaris Geert Jan Hamilton van het fonds ruim 3 miljoen uitgekeerd.

In totaal 2518 mensen met ernstige waterschade kregen een eenmalige gift van 1000 euro overgemaakt. De eenmalige giften zijn belastingvrij uitgekeerd en hebben geen invloed op een eventuele uitkering.

Ook honoreerde het fonds ruim tien aanvragen voor een vergoeding voor kleinschalige projecten. “Er zitten nog de nodige aanvragen in de pijplijn”, zei Hamilton donderdag. “Wij blijven de mogelijkheid onder de aandacht brengen om een beroep te doen op het fonds. Wij kunnen helpen bij het herstellen van de gevolgen van de watersnood.”

Stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties hebben nog tot 1 januari de tijd om een aanvraag in te dienen voor de financiering van herstelwerkzaamheden. Een speciale beoordelingscommissie van het fonds neemt deze wekelijks in behandeling.

Het geld dat na beoordeling van alle aanvragen overblijft en niet besteed kan worden in Limburg, gaat naar de reserves van het Nationaal Rampenfonds.