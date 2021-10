Rutte: uithuisplaatsing toeslagenkinderen is zeer ernstig

Dat honderden kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst, is “zeer ernstig”. Dat “moeten we zeer ernstig bekijken”, vindt premier Mark Rutte.

Tussen 2015 en 2020 werden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 1115 kinderen van slachtoffers uit de toeslagenaffaire ondergebracht bij een pleeggezin of in een instelling. De Belastingdienst merkte hun ouders ten onrechte aan als fraudeur en bracht hen met terugvorderingen en boetes in financiƫle problemen. Veel ouders raakten ook psychisch in de knel.

Het kabinet gaat “heel precies uitzoeken hoe het zit”, belooft Rutte. Hij belooft de Tweede Kamer snel te laten weten “hoe we ermee verdergaan”.

“Sowieso is het hele dossier van de kindertoeslagaffaire verschrikkelijk”, verzucht Rutte voor aanvang van de Europese top in Brussel. “Van a tot z. Daar is geen discussie over. Het raakt heel veel mensen heel persoonlijk, het raakt heel Nederland.”

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) sluit niet uit dat er meer dan 1115 kinderen binnen de groep vallen. “Aangezien nog niet alle ouders die zich gemeld hebben een eerste toets hebben gehad, kan het aantal kinderen hoger liggen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. “Daarnaast melden zich nog steeds ouders aan als gedupeerde.”

Verder omvat het cijfer alleen gedwongen uithuisplaatsingen. Gevallen waarbij ouders zelf aangaven niet meer voor hun kinderen te kunnen zorgen, zijn niet in beeld.

Het CBS stuurde de cijfers vrijdag naar het ministerie van Justitie en Veiligheid, aldus Sander Dekker. Maandag plaatste het CBS de cijfers op zijn website, zonder daar verder ruchtbaarheid aan te geven. Waarom het ministerie pas zes dagen na ontvangst met een brief komt aan de Kamer, die om de cijfers had gevraagd, kon een woordvoerder niet zeggen.