Sonne Straal is de Faamnaam van 2021

De naam Sonne Straal uit Utrecht wordt de opvallendste naam van Nederland geacht en is daarmee de zogenoemde Faamnaam 2021. Deze prijs voor de meeste bijzondere voor- en achternaamcombinatie van Nederland wordt jaarlijks uitgereikt door Radio 538.

Dj’s Sander Lantinga en Coen Swijnenberg van De Coen en Sander Show startten de verkiezing drie weken geleden waarna luisteraars konden stemmen op hun favoriete Faamnaam. Ben Boute en Joyce de Roo – Bot eindigden achter Sonne op de tweede en derde plek. Andere namen die meedongen naar de titel waren onder anderen Wil Bierman, Ron de Bil, Bennie Koekoek, Bas Sillen en Coby Potappel – Stroop.

Coen Swijnenberg is tevreden over het verloop van de verkiezing. “Deze editie gaat de geschiedenisboeken in als beste editie ooit. Nog nooit zijn er zoveel geweldige Faamnamen ingezonden en nog nooit is er zoveel gestemd. Meer dan ooit tevoren! En dan een winnares met zo’n mooie, positieve en opbeurende naam, daar kunnen we alleen maar heel blij mee zijn.”

De Faamnaam werd dit jaar voor de zevende keer uitgereikt. Sonne mag zich nu voegen in het rijtje Mette Bus, Mat Ras, Jack Pot, Chris Mus, Kenny Boeijen en Ferry Kuhlman, de eerdere winnaars van de prijs.