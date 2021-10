Staat moet uitspraken over advocaat Moszkowicz rectificeren

De Nederlandse staat moet een rectificatie in twee kranten plaatsen over uitlatingen die tijdens een rechtszaak zijn gedaan over advocaat Yehudi Moszkowicz. De officier van justitie wekte tijdens een zitting in de rechtbank in Amsterdam de suggestie dat de advocaat onderdeel uitmaakt van een criminele organisatie. Moszkowicz spande een kort geding aan over deze aantijgingen, de rechter in Den Haag gaf hem donderdag gelijk.

Volgens de rechter is met de beschuldigingen de eer en goede naam van Moszkowicz aangetast. De rectificatie moet binnen vijf dagen in het Algemeen Dagblad en Het Parool verschijnen.

De officier van justitie uitte tijdens een voorbereidende zitting afgelopen augustus twijfels en zorgen omdat beide verdachten in de strafzaak – die over drugs ging – zich door dezelfde advocaat lieten bijstaan. Hij zei ook dat het “algemeen gebruikelijk is dat een criminele organisatie een juridische afdeling heeft” en dat het “in het belang van de achterliggende organisatie handig is om één advocaat te hebben die beide verdachten verdedigt”.

De rechter in kort geding zegt daarover: “Hoewel de officier van justitie daarmee mogelijk slechts heeft bedoeld te zeggen dat een criminele organisatie verdachten advies geeft om zich te laten bijstaan door dezelfde advocaat en hij daarmee niet heeft willen suggereren dat de advocaat zelf ook lid is van die criminele organisatie, kan die suggestie bij de toehoorder wel gemakkelijk zijn gewekt.” De rechter vindt dat de officier “voorzichtiger” had moeten zijn in zijn uitspraken.