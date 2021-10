Windhoos veroorzaakt grote schade in Barendrecht, 2 gewonden

In woonwijk Ter Leede in het Zuid-Hollandse Barendrecht heeft een windhoos in de nacht van woensdag op donderdag forse schade veroorzaakt. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn er ten minste twee mensen gewond geraakt. Een persoon is afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Van meerdere huizen zijn dakpannen afgeblazen. De brandweer inventariseert op dit moment waar de schade het grootst is”, aldus de woordvoerder. Wat de omvang van de aangerichte ravage is, is volgens hem nog onduidelijk. De brandweer onderzoekt waar sprake is van een gevaarlijke situatie en waar moet worden ingegrepen.

De schade lijkt het grootst aan de Thurleede, melden lokale media. Op foto’s zijn vernielde tuinhuisjes, weggewaaide trampolines en bomen die op auto’s terecht zijn gekomen te zien. Op straat liggen afgewaaide dakpannen en andere voorwerpen die door de windhoos zijn verplaatst.