Aantal nieuwe coronagevallen stijgt verder naar bijna 6000

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 5903 nieuw bevestigde coronagevallen geteld. Dat is alweer een fikse stijging ten opzichte van een dag eerder, toen het er volgens het inmiddels gecorrigeerde aantal 5203 waren.

Het gemiddelde per dag over de afgelopen week ligt nu op 4334. Donderdag stond dat nog op 4019.

Het RIVM meldt tien nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus, maar het staat niet vast of die mensen ook echt het afgelopen etmaal zijn overleden of dat hun heengaan later is geregistreerd.

Amsterdam is andermaal koploper als het om nieuwe besmettingen gaat. Daar kregen de afgelopen 24 uur 257 mensen te horen dat ze met corona zijn besmet. Rotterdam volgt met 185 gevallen. Den Haag komt op de derde plaats met 129 besmettingen. Utrecht telde er 102 en Nijmegen 81.