Al miljoen bezoekers voor No Time To Die in Nederland

De nieuwe James Bond-film No Time To Die doet het nog altijd zeer goed in de Nederlandse bioscopen. Drie weken na de release hebben een miljoen mensen de film gezien in Nederland.

No Time To Die is sinds de coronacrisis de eerste filmtitel die een miljoen bezoekers in Nederland heeft bereikt. Ook bracht de film meer op in de eerste drie weken dan eerdere James Bond-films.

Acteur Daniel Craig speelt in No Time To Die voor de vijfde en laatste keer de rol van geheim agent 007. In de film neemt Bond het op tegen een maniak die de wereld bedreigt met een virus.