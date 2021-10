Bijna 100 wapens ingeleverd bij politie Utrecht

Bij de politie in Utrecht zijn 62 steekwapens, 33 vuur- en luchtdrukwapens en vier andere wapens ingeleverd. Dat kon 11 tot en met 17 oktober straffeloos tijdens een speciale wapeninleveractie, waaraan ruim tweehonderd gemeenten meededen.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is tevreden over het resultaat: “Deze inzamelactie is een succes. Elk ingeleverd wapen maakt onze stad veiliger.”

Steekwapens konden anoniem in een speciale container worden gedeponeerd op vier politiebureaus: in de binnenstad, Overvecht, Kanaleneiland en De Meern. Voor vuurwapens gold een andere procedure. Hiervoor moest een afspraak gemaakt worden met de politie, die het wapen thuis kwam ophalen.

In Rotterdam werden tijdens deze actieweek 442 wapens ingeleverd, waaronder 255 messen en 27 vuurwapens. In Den Haag leverde de inzameling 505 wapens op: ruim driehonderd messen en elf vuurwapens.