KCO: Haitink met afstand grootste Nederlandse dirigent

Het Koninklijk Concertgebouworkest, waarvan de donderdag gestorven Bernard Haitink jarenlang de chef-dirigent was, noemt de maestro in een verklaring “met afstand de grootste Nederlandse dirigent van zijn generatie”. Het gezelschap heeft “met groot verdriet” van zijn heengaan vernomen.

Haitink stond voor het eerst voor het Concertgebouworkest op de bok in 1956. Van 1961 tot 1988 was hij er chef-dirigent en in 1999 kreeg hij de titel van eredirigent van het gezelschap toebedeeld. In januari 2019 dirigeerde hij het Concertgebouworkest voor het laatst.

“We herinneren ons Bernard Haitink als een bescheiden mens en een groot musicus. De musici van het Concertgebouworkest hebben altijd een zeer grote genegenheid jegens Bernard Haitink gevoeld, omdat hij op zeer intu├»tieve wijze met hen musiceerde als primus inter pares en hen vaak veel ruimte en vrijheid gaf.”

“Met Bernard Haitink oogstte het Concertgebouworkest grote successen op de belangrijkste internationale muziekfestivals”, meldt het orkest in de verklaring op zijn website. Het wijst verder op de “indrukwekkende discografie” die mede dankzij hem tot stand kwam en zegt dat de in vele landen live uitgezonden Eurovisie Kerstmatinees Haitink wereldroem brachten als Mahler-vertolker.

“Bernard Haitink was een groot ambassadeur voor de symfonische muziek en voor de Nederlandse cultuur in het algemeen”, aldus het Concertgebouworkest.