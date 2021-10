Ontstemde reactie vanuit Indisch Platform 2.0 op voornemens Blokhuis

Blokhuis lanceert a.s. maandag het plan “Collectieve Erkenning Indische gemeenschap in Nederland – een extra gebaar 2021-2024”, zonder overleg met de Tweede Kamer. Het plan omvat een toewijzing van circa 20 miljoen euro extra gelden als “gebaar” naar de Indische gemeenschap (Iedereen uit voormalig Nederlands-Indië en opvolgende generaties). Dit gebaar wordt gezien als een afkoopsom van het eigenlijke rechtsherstel.

Opnieuw negeert staatssecretaris Blokhuis van VWS de nog vele openstaande vragen uit de Indische gemeenschap. Vragen die nog behandeld moeten worden in de Tweede Kamer. Al 76 jaar heeft de Indische gemeenschap te maken met symboolpolitiek: politiek die aan de wensen van de gemeenschap voorbijgaat. Dit beleid, ook wel genoemd “uitsterfbeleid”, gaat in tegen de rechten van de gemeenschap. In een open brief vanuit het Indisch Platform 2.0 aan Blokhuis wordt dit kenbaar gemaakt. De open brief is mede ondertekend door de 93-jarige weduwe mevr. Hoogvelt-Flohr. Zij heeft haar ongenoegen in een eerdere bijeenkomst geuit in een rondetafelgesprek met de commissie VWS. Zij heeft daar nog nooit een officiële reactie op ontvangen.

Open brief:

Beste Paul Blokhuis,

Ik zie het bericht bij museum Sophiahof waarin u een extra gebaar lanceert onder de titel “Collectieve erkenning Indische Gemeenschap 2021-2024”. Zowaar een extra gebaar voor de Indische en Molukse gemeenschap.

Met dit bericht kiest u ervoor om heel bewust een belangrijk deel van de Indische gemeenschap buiten spel te zetten. Het gaat dan om alle Indische-Nederlanders die nog steeds een rekening open hebben staan en waarvoor talloze malen de aandacht voor gevraagd is. Een rekening die in volle omvang is beschreven in het NIOD-rapport van Hans Meijer uit 2005. Een onderzoek in opdracht van de regering zelf. De uitkomsten van dit rapport waren duidelijk en vervolgens door het toenmalig kabinet in de onderste la gestopt.

Vergeet ook niet dat in 2006 het NIOD een tweede belangrijk rapport heeft uitgebracht over geleden oorlogsschade, roof en rechtsherstel in Indonesië 1940-1957: Sporen van Vernieling, geschreven door Peter Keppy. Dit belangwekkend rapport is nooit in het parlement gesproken en is in dezelfde la gedeponeerd als het rapport van Hans Meijer.

U weet waar het om gaat: de nooit uitbetaalde soldij tijdens krijgsgevangenschap tijdens de Japanse bezetting: De Backpay. Ook mijn vader kon er naar fluiten ondanks jaren van strijd en discussie hierover met de Nederlandse Staat.

De zogenaamde backpay-regeling uit 2015 was een goedmakertje voor de toen nog levende KNIL- soldaten aan wie de Backpay is onthouden. Helaas werden de weduwen buitenspel gezet. Mijn oudste tante (nu 93 jaar) heeft hier nog een hartstochtelijk pleidooi voor gehouden in een rondetafelgesprek (30 sep 2019) met de Tweede Kamer commissie van VWS. Helaas heeft zij van u nooit enige reactie hierop gekregen.

In vele families duurt deze pijn nog steeds voort, ook bij de nabestaanden. Naast het niet uitbetalen van de soldij is het uitblijven van het vergoeden van geleden oorlogsschade nog steeds een klap in het gezicht van vele families uit Nederlands-Indië. De Bersiap-periode (45-49) was heftig en heeft vele Indische families op wrede wijze uit elkaar gerukt.

U kent deze geschiedenis en toch heeft u de houding aangenomen dat wij die ellende maar moeten vergeten en tevreden moeten zijn met weer een extra subsidiegift. Dat zijn wij dus niet.

In het laatste gesprek van Indisch Platform 2.0 (IP2.0) met u op 25 juni 2020 hebben wij ter informatie het boek “Blauwe Brieven” van Henk Harcksen (in samenspraak met IP2.0 tot stand gekomen) bij u achtergelaten als toelichting op het begrip “Indische Ontrechting”. We hopen niet dat dit boek naast de twee eerdere boeken in dezelfde la terecht is gekomen.

Rechtsherstel is voor IP2.0 nog steeds het belangrijkste punt waar het omdraait en zal niet afgekocht worden door een zogenaamde collectieve erkenning.

Met vriendelijke groet,

Peter Flohr, mede ondertekend door delegatielid van Indisch Platform 2.0 mevr. L. Hoogvelt – Flohr.

Lees ook: Uitgebleven Indisch rechtsherstel bedraagt 36,5 miljard euro