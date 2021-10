Piets blog: volgende week aangenaam herfstweer

Zo is het compleet herfst met stormbuien en windstoten in kracht 9 en 10 en zo is het rustig herfstweer alsof het niet anders is geweest.

Binnen 24 uur tijd gaan wij vandaag van ruig naar rustig weer. De afnemende wind begint vanmiddag al, maar vooral vanavond en de komende nacht gaan we over op rustig weer. We nemen vandaag afscheid van de stormdepressie die boven Scandinaviƫ ligt en verwelkomen een hogedrukgebied vanuit het zuidwesten. Dit hogedrukgebied zal zondag voor een fraaie herfstdag gaan zorgen, maar schuift snel op naar het oosten van Europa.

Begin volgende week is er nog sprake van wat storing, maar vanaf woensdag tot en met vrijdag 29 oktober zal het heel aangenaam herfstweer zijn. Een zuidwestenwind en temperaturen van rond 16 en 17 graden, met meest of geheel droog weer.