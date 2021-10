Piets weerbericht: droge weer wint terrein

Vanmorgen eerst nog een aantal buien, stormbuien. Maar het droge weer wint terrein. Later vanmorgen en eerst vanmiddag kunnen vanuit het noorden nog een aantal buien passeren. Toch lijkt het later vanmiddag bijna overal droog weer te worden. We zullen vandaag de zon ook wisselend meer of minder zien en de temperaturen komen niet verder dan 11 tot 13 graden.

Windverwachting: Vanmorgen in de kustgebieden nog een harde west tot noordwestenwind met windstoten in kracht 8 of 9. In het Waddengebied tijdelijk stormachtig met windstoten in kracht 9 of 10. Landinwaarts een vrij krachtige wind en windstoten in kracht 6 of 7. Vanmiddag neemt de wind landinwaarts al af tot zwak of matig. Kust en Wadden afnemend tot krachtig met eerst nog windstoten in kracht 7.

Vanavond en de komende nacht gaat de wind verder afnemen en de kans op een bui of een enkel buitje blijft beperkt tot het westen en zuidwesten. Landinwaarts gaan de temperaturen terug naar 4 tot 6 graden. Kustgebieden 7 tot 10 graden en rustig weer.