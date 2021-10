Rapper Murda ‘naar omstandigheden oké’ in Turkije

De Nederlands-Turkse rapper Murda, tegen wie in Turkije een lange celstraf is geëist, is “naar omstandigheden oké”, heeft zijn manager vrijdag laten weten. De artiest, wiens echte naam Önder Dogan is, zat al een nacht in de cel. Donderdag werd bekend dat tegen hem een celstraf van vijf tot tien jaar cel is geëist.

“Het is natuurlijk geen fijn gevoel om rond te lopen, wetende dat er een straf tegen je is geëist terwijl je onschuldig bent”, zegt de manager van Dogan.

De 37-jarige rapper werd afgelopen week opgepakt toen hij met het vliegtuig van Kopenhagen naar Istanbul was gekomen omdat er daar een onderzoek in gang is gezet naar zijn songteksten. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Turkije moedigen die teksten het gebruik van drugs aan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft contact met Murda en hij krijgt consulaire bijstand.