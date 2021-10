Woonbond: maak vragen extreem hoge huurprijs strafbaar

De Woonbond wil dat verhuurders die buitensporig veel geld vragen voor een kamer, vervolgd kunnen worden voor het plegen van een economisch delict. De bond reageert daarmee op een dataonderzoek van het radioprogramma Argos, waaruit naar voren komt dat voor 80 procent van de kamers die via Kamernet worden verhuurd een bedrag boven de wettelijke huurprijs wordt gevraagd.

“Er zit nu een prikkel in dat je als verhuurder altijd kunt proberen een te hoge prijs voor een kamer te vragen”, aldus de Woonbond in het programma van Human en VPRO. “In het ergste geval stapt een huurder naar de huurcommissie, en moet iemand de huur toch verlagen. Je kunt het altijd proberen.”

De gemiddelde kamerprijs in Nederland zou volgens het puntenstelsel van Kamernet 363 euro moeten zijn. Maar gemiddeld moet per maand 146 euro extra worden betaald. In Amsterdam komt er tot 310 euro bovenop de prijs. Ook in andere grote steden zoals Utrecht zijn volgens het dataonderzoek nauwelijks kamers te vinden die volgens het puntensysteem geprijsd zijn.

Argos verzamelde in september en begin oktober alle kameradvertenties van Kamernet. Van ruim 1200 kamers is de vraagprijs vergeleken met de wettelijke prijs, die volgens het puntenstelsel op basis van zaken als oppervlakte en gedeelde woonruimte wordt bepaald.