Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen licht gestegen

Het totale aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is licht gestegen naar 703. Het is voor het eerst sinds half augustus dat de ziekenhuizen meer dan 700 coronapatiënten behandelen.

De ic’s tellen vergeleken met vrijdag vijf patiënten meer, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de ic’s liggen nu 179 ernstige zieke patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen 524 mensen met corona, net zoveel als een dag eerder.

Op de verpleegafdelingen werden 101 nieuwe patiënten opgenomen, vrijdag waren dat er nog 118. Het was voor het eerst sinds eind juli dat er meer dan 100 nieuwe patiënten instroomden op deze afdelingen.