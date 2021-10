Man schiet te hulp bij ongeluk op A16 en wordt zelf aangereden

Een 26-jarige man uit Lopik (Utrecht) is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt door een ongeluk op de A16 bij Rotterdam, meldt de politie. De man was iets daarvoor te hulp geschoten bij een ander ongeval en werd vervolgens aangereden.

Rond 03.30 uur verloor een 23-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel de macht over het stuur. Ze kwam met haar auto tegen de vangrail terecht en kwam vervolgens tot stilstand op de snelweg.

De bestuurder van een langsrijdende auto besloot op het wegdek te parkeren om de vrouw te hulp te schieten en stapte samen met zijn medepassagiers uit. De bestuurder van een derde auto zag de situatie te laat en kon de geparkeerde auto’s niet meer ontwijken.

Vervolgens raakte hij ook een van de medepassagiers die te hulp was geschoten. De man raakte zwaargewond is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Alle drie de auto’s zijn in beslag genomen.