Ministerie heeft nog geen bevestiging van uitwijzing ambassadeur

Nederland is nog niet op de hoogte gesteld van het besluit van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om tien ambassadeurs, onder wie de Nederlandse, het land uit te zetten. Dat laat een woordvoerder van het ministerie zaterdag weten.

“We hebben kennisgenomen van de uitspraken van de Turkse president Erdogan vandaag. Momenteel hebben wij geen officiĆ«le bevestiging dat Turkije de Nederlandse ambassadeur zal uitzetten. We zijn in afwachting van communicatie van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken over deze kwestie”, aldus de woordvoerder.

Erdogan maakte eerder op dag bekend dat de ambassadeurs het land moeten verlaten. Hij is boos over een verklaring van de tien begin deze week, waarin zij opriepen tot de vrijlating van de Turkse dissident Osman Kavala die al vier jaar zonder veroordeling in de gevangenis zit.