Psycholoog: ik heb ruim 100 mensen zelfdodingsmiddel gegeven

De Brabantse psycholoog Wim van Dijk heeft aan meer dan honderd mensen een zelfdodingsmiddel verstrekt. Dat zegt hij zaterdag in een interview met de Volkskrant. Het gaat om het zogeheten Middel X. Volgens de krant is het voor het eerst dat iemand die het zelfdodingsmiddel verstrekt zich in Nederland kenbaar maakt.

Middel X is een wit conserveermiddel in poedervorm dat in Nederland verkrijgbaar is in chemische groothandels. Het ministerie van Justitie heeft de Coƶperatie Laatste Wil (CLW) verboden het middel aan zijn leden te verstrekken. Desondanks wordt het middel nu illegaal alsnog uitgedeeld.

Van Dijk heeft zich dinsdag op verzoek van de politie gemeld op het bureau in Eindhoven. Hij is aangehouden wegens overtreding van de geneesmiddelenwet en hulp bij zelfdoding. Hoewel hij zich tijdens het verhoor op zijn zwijgrecht beriep, doet hij nu toch zijn verhaal in de media. Op die manier hoopt hij dat het debat over de euthanasiewet verder kan worden gevoerd.

“Ik ben me bewust van de consequenties van mijn verhaal. Het maakt me niet uit”, aldus Van Dijk in de Volkskrant. Hij hoopt door zich publiekelijk uit te spreken dat andere verstrekkers zullen volgen. “Ik wil dat de maatschappelijke onrust zo groot wordt dat justitie hier niet omheen kan. Het kan me niet zo veel schelen of ze me arresteren of me in de bak douwen. Ik wil dat er iets gebeurt”.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet eerder deze week weten dat een 78-jarige man uit Den Bosch dinsdag is opgepakt en inmiddels weer op vrije voeten is gesteld. Zijn precieze rol wordt volgens het OM nog onderzocht.