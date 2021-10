Weer meer dan 2 miljoen kijkers voor The Masked Singer

Ook de tweede aflevering van het derde seizoen van The Masked Singer is goed bekeken. Op de uitzending van de RTL 4-zangshow stemden vrijdagavond ruim 2,1 miljoen mensen af, meldt Stichting KijkOnderzoek. De aftrap van de nieuwe reeks trok vorige week bijna 2,4 miljoen mensen.

Hoewel de show, waarin BN’ers gemaskerd optreden en een panel moet raden wie er achter de maskers schuilgaan, tot nu toe weer veel kijkers trekt is er nog geen record gevallen. Dat staat op ruim 4 miljoen kijkers voor de finale van het afgelopen seizoen.

The Masked Singer was vrijdag het best bekeken programma van de dag. Het NOS Journaal van 20.00 uur (NPO 1), dat vaak het beste scoort, volgt met ruim 1,5 miljoen kijkers. Het brons is voor het Half Acht Nieuws van RTL 4 waar ruim 1,2 miljoen mensen naar keken.