OMT-lid: huidige coronamaatregelen moeten beter uitgevoerd worden

Het Outbreak Management Team (OMT) zal in de eerste plaats het kabinet adviseren de huidige maatregelen beter uit te voeren in strijd tegen het stijgende aantal coronabesmettingen. Arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten ziet nu namelijk dat maatregelen die eerder zijn geadviseerd “anders” worden uitgevoerd, zo zegt hij bij Nieuwsuur.

Als voorbeeld noemt Bonten de controle op de QR-codes, die aantonen of iemand gevaccineerd, genezen of getest is. Dat laat te wensen over, zegt hij in het tv-programma. Ook ziet Bonten dat op plekken waar de QR-codes niet gebruikt hoeven te worden dat mensen al snel geen afstand meer van elkaar houden.

Volgens Bonten was in het vorige advies juist de boodschap dat mensen zich aan de 1,5 meterregel moeten blijven houden als dat mogelijk is. “Nu is toch een beetje de tendens ontstaan van: alle maatregelen zijn klaar, het hoeft nergens meer”, aldus Bonten. “Het heeft alles te maken met hoe we het communiceren.”

De arts-microbioloog laat verder weten dat het OMT een advies zal moeten uitbrengen over een mogelijk onderscheid in maatregelen tussen gevaccineerden en mensen die geen prik hebben gehad. Maar dat zal volgens Bonten geen gemakkelijke opgave zijn. Volgens hem zijn mensen die zich niet hebben laten vaccineren over heel het land verspreid. “Hoe je dan precies voor die mensen maatregelen moet gaan opleggen, zal best een hele uitdaging zijn.”

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge vindt dat “de epidemie in toenemende mate een epidemie is geworden van niet-gevaccineerde mensen”. Hij zei maandag “helemaal niets te willen uitsluiten” wat betreft aanvullende maatregelen. Ook niet of mogelijke maatregelen alleen voor ongevaccineerden kunnen zijn of voor doelgroepen of voor bepaalde regio’s waarin het aantal ongevaccineerden het hoogst is.

Het OMT komt donderdag met zijn advies aan het kabinet.