Afgelopen week duizenden kilo’s vuurwerk in beslag genomen

De afgelopen week is in Nederland ruim 4000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat is de op een na grootste hoeveelheid binnen een week dit jaar, zo blijkt uit cijfers van de Vuurwerkbarometer 2021 van het Openbaar Ministerie.

Het weektotaal werd mede bereikt doordat bij controles in het Overijsselse Overdinkel en Rijssen in totaal ruim 700 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag werd genomen. Vier personen werden er aangehouden. De politie houdt nabij de grensovergangen gerichte controles op de import van vuurwerk.

In de laatste week van september werd in totaal 4350 kilo afhandig gemaakt. Dat is de grootste vuurwerkvangst dit jaar. Tot nu toe is dit jaar een kleine 23.000 kilo in beslag genomen. Vorig jaar werd in totaal 122.815 kilo ingevorderd. Dat was het dubbele van 2019 toen 61.429 kilo in beslag werd genomen.

De cijfers in de Vuurwerkbarometer hebben betrekking op al het illegale vuurwerk. Het OM telt niet het consumentenvuurwerk mee dat tijdelijk is verboden om het aantal vuurwerkslachtoffers te reduceren om daarmee de ziekenhuizen te ontlasten in de coronacrisis.