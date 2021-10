Boa kan volgens vakbond niet strenger controleren op coronapas

Een strengere controle op hoe goed horecaondernemers het coronatoegangsbewijs checken is voor boa’s “niet uitvoerbaar”, zegt vakbond BOA ACP in een reactie op uitspraken van OMT-lid Marc Bonten. Die stelde maandagavond in Nieuwsuur dat gezien het oplopend aantal coronabesmettingen vooral de nu geldende regels, zoals het tonen van de coronapas, beter nageleefd moeten worden. Ook de controle op de QR-codes laat te wensen over, zei Bonten.

Maar ook nu komen de boa’s, die namens gemeenten horecazaken controleren, volgens BOA ACP al handen tekort voor de controle. “We zijn eigenlijk met een opdracht de straat op gestuurd die bijna niet uit te voeren is”, aldus voorzitter Richard Gerrits. “De controle is heel erg moeilijk, er zijn veel meer horecagelegenheden dan boa’s.”

Liever ziet Gerrits makkelijkere maatregelen om te handhaven, zoals de 1,5 meter afstand, of een bredere toepassing van polsbandjes. Dat zou minder intensief zijn om op te controleren. “Als we er toch voor kiezen om meer toezicht te gaan houden op de horeca, gaat dat ten koste van andere leefbaarheidsmaatregelen”, zegt Gerrits. Volgens hem komt het controleren van horecaondernemers nu niet in de top 3 van werkzaamheden van boa’s voor.