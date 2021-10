FNV dreigt met nieuwe staking academische ziekenhuizen

Medewerkers van universitaire ziekenhuizen leggen binnenkort opnieuw het werk neer als werkgevers niet met een beter cao-bod komen. “Zolang we niet uitgenodigd worden door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) voor een gesprek over een beter bod gaan we door met het voorbereiden van volgende acties”, zegt een woordvoerder van de FNV. Wanneer die gaan plaatsvinden is nog niet bekend.

Dinsdag gingen duizenden medewerkers van de acht academische ziekenhuizen voor de tweede keer in een maand tijd in staking. Volgens de FNV deden zo’n 9000 tot 10.000 mensen mee aan de acties. Het gaat om “de grootste actie ooit in de academische ziekenhuizen”, stelt de vakbond. De actievoerders draaien een etmaal lang een zondagsdienst, waardoor alle planbare zorg komt te vervallen en alleen spoedzorg en behandelingen die niet kunnen worden onderbroken doorgaan.

Ook hielden de stakers protestmarsen rond de ziekenhuizen, sport- en mindfulnessclinics, pubquizzen over de cao, voorleesmarathons op kinderafdelingen en speeches op zeepkisten. “Ziekenhuismedewerkers hebben dinsdag een duidelijk signaal afgegeven”, aldus de woordvoerder van de FNV.