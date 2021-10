Gezondheidsraad buigt zich deze week over boosterprik

De leden van de Gezondheidsraad komen deze week samen om zich te buigen over een zogenoemde ‘boosterprik’ van de coronavaccins voor gezonde mensen. Dat zegt een woordvoerder van de raad. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad gevraagd voor 2 november een advies uit te brengen over het toedienen van een boostershot. Ook wil hij weten wie er als eerste zo’n prik zouden moeten krijgen.

Of de raad 2 november haalt, valt nog niet te zeggen, aldus een woordvoerder. “We hopen dat dat lukt, maar dat kunnen we niet garanderen.”

Het aantal positieve coronatesten stijgt in elke leeftijdsgroep, maar vooral onder ouderen, zo bleek dinsdag uit de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Zo is het virus afgelopen week aangetroffen bij bijna 1300 tachtigers. Dat is 78 procent meer dan de week ervoor.

Ouderen zijn als een van de eerste groepen gevaccineerd. De bescherming die vaccins bieden, kan na verloop van tijd afnemen. Het RIVM houdt dit in de gaten. Mensen met een ernstige afweerstoornis kunnen al een aanvullende dosis krijgen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft goedkeuring gegeven voor de inzet van boosterprikken en aanvullende doses van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. EMA verwacht binnenkort ook data van vaccinmaker Janssen, waarmee de toezichthouder kan oordelen over een boosterprik met dat middel.