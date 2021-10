Hof geeft duidelijkheid over bestemming Krim-kunstschatten

Moeten de Krim-kunstschatten die al ruim zeven jaar in het Allard Pierson Museum in Amsterdam liggen naar Oekraïne of naar vier musea op de Krim? Daarover doet het gerechtshof in Amsterdam dinsdag uitspraak.

Voor de tentoonstelling ‘De Krim – Goud en Geheimen van de Zwarte Zee’ kreeg het Allard Pierson Museum in Amsterdam in 2014 archeologische topstukken in bruikleen van instellingen op de Krim. Tijdens die expositie annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland en ontstond de vraag naar wie de schatten na afloop terug moesten: naar Oekraïne – waar de Krim dus niet meer toe behoort – of naar de uitlenende musea die nu onder Russisch bestuur vallen. Zowel Oekraïne als de Krim-musea beschouwen de schatten als hun cultureel erfgoed.

De rechtbank in de hoofdstad oordeelde in december 2016 dat het museum de collectie moest teruggeven aan de Oekraïne, maar daar ging Rusland tegen in beroep. Het hoger beroep lag bijna twee jaar stil door een wrakingsprocedure, waarbij een van de rechters is vervangen.