Hoogste aantal nieuwe Covidopnames verpleegafdelingen sinds mei

Op de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen zijn afgelopen etmaal 122 nieuwe coronapatiënten opgenomen, zo staat in de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste aantal nieuwe opnames in één dag sinds 22 mei.

In totaal liggen er momenteel 849 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, van wie 657 op de verpleegafdelingen. De bezetting op de verpleegafdelingen nam afgelopen 24 uur met 60 patiënten toe. Doordat er ook mensen de afdeling verlieten, nam de bezetting minder snel toe dan het aantal nieuwe opnames.

Op de intensive cares liggen momenteel 192 ernstig zieke mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is een daling ten opzichte van een etmaal geleden, toen er nog 199 mensen met corona een ic-bed bezet hielden. Er kwamen afgelopen etmaal op de ic’s 14 nieuwe coronapatiënten bij. Doordat er meer mensen overleden of werden verplaatst naar een verpleegafdeling, nam het totaal aantal opgenomen patiënten op de ic-afdelingen toch af.