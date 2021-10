Medicijnen, namaakartikelen, planten en alcohol invoeren: mag dat wel?

Veel Nederlanders shoppen bij webshops buiten de EU, vooral in aanloop naar de feestdagen. Toch is het – voordat je iets koopt – goed om te checken of wat je koopt ook mag worden ingevoerd. Want daar gaat het regelmatig mis, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Douane. Om Nederlanders te informeren over de invoerregels voor internetaankopen start de Douane een campagne.

“Veel Nederlanders shoppen buiten de EU. Logisch, want daar lijken producten soms goedkoper”, zegt Mariska Mirer, specialist Post & Koeriers bij de Douane. “Toch is het goed je in de regels te verdiepen. Wil jij je kinderen bijvoorbeeld merkschoenen cadeau doen met de feestdagen? En zie je een deal die eigenlijk te mooi is om waar te zijn? Check dan of je te maken hebt met een namaakartikel. Namaakartikelen kunnen bij controles in beslag worden genomen. Zonde dus!”

Nederlanders denken de regels te kennen, toch gaat het regelmatig mis

In het onderzoek in opdracht van de Douane geeft het merendeel van de Nederlanders aan op de hoogte te zijn van de regels over wat je wel en niet mag invoeren. Ruim één op de vijf (22%) denkt volledig op de hoogte te zijn, ruim een derde (37%) grotendeels en bijna één derde (30%) geeft aan de regels een beetje te kennen. Toch gaat het regelmatig mis. Zo denkt bijna een vijfde van de jongeren (18%) én een kwart van de 60-plussers (25%) dat medicijnen probleemloos ingevoerd mogen worden. Dat mag niet. Medicijnen kunnen vervalst zijn en geen werkzame, vervuilde of teveel werkzame bestanddelen bevatten, met gezondheidsschade tot gevolg. Ook is ruim een vijfde (21%) er zeker van dat alcohol niet ingevoerd mag worden. Dat mag wél, maar is aan bepaalde regels gebonden. De meeste fouten worden gemaakt met namaakartikelen: bijna de helft van de jongeren (47%) denkt dat namaakartikelen zonder problemen ingevoerd mogen worden. Dat mag niet. Namaakproducten zijn kopieën van merkartikelen. De juridische term voor het namaken van merkartikelen is intellectuele eigendomsfraude. Merken zijn beschermd. Het is verboden deze na te maken. Het is ook niet toegestaan om in valse merkartikelen te handelen of ze in te voeren.

Regels op een rij

Niet alles wat van ver komt, is oké. Koop bijvoorbeeld geen namaak, want nepartikelen invoeren in Europa is verboden. Over alle aankopen in een webshop buiten de EU betaal je btw. Controleer of deze kosten op de factuur staan. Is dit niet berekend in de webshop? Dan moet je deze kosten bij aflevering van je pakket betalen aan de bezorger. Is je pakket meer waard dan € 150? Dan betaal je meestal ook invoerrechten (tot 12% van het aankoopbedrag). Voor deze pakketjes doet de bezorger aangifte bij de Douane, wat daarbij ook nog tot inklaringskosten leidt. Het volledige bedrag reken je af bij je pakketbezorger.

Feestmaanden populair

Jaarlijks koopt de gemiddelde Nederlandse webshopper meerdere keren buiten de EU. Vooral in oktober, november en december. Oftewel, de maanden van Black Friday, Sinterklaas en Kerstmis. De belangrijkste reden om buiten de EU te shoppen is de prijs: ruim driekwart (77%) denkt buiten de EU minder te betalen voor hetzelfde product.

Checken, checken, kopen

Online bestellen? Check wat wel en niet mag op douane.nl/internetaankopen. De virtuele assistent geeft snel en eenvoudig antwoord op je vragen.

Over de peiling

De peiling is van 24 september tot en met 1 oktober 2021 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van de Nederlandse Douane. Aan het onderzoek namen 1.111 respondenten deel vanaf 16 jaar die de afgelopen zes maanden één of meer aankopen hebben gedaan in webshops die buiten de Europese Unie gevestigd zijn.