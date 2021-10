NCTV: honderden tieners hangen rechts-radicale ideologie aan

Zeker enkele honderden Nederlandse tieners zijn online actief in rechts-extremistische netwerken, waar geweld wordt verheerlijkt. Dat stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in het dinsdag verschenen Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.

Het gaat om internationale netwerken, waar aanhangers geweld verheerlijken en rechtvaardigen dat bedoeld is “om versneld een rassenoorlog te ontketenen”, aldus de NCTV. Dit zogeheten ‘accelerationisme’ is een ideologie die vooral via sociale media wordt verspreid.

Door een rassenoorlog te ontketenen willen aanhangers “chaos creëren in de samenleving waarin het huidige politieke bestel kan worden vervangen door een witte (nationaalsocialistische) etnostaat”. Internationaal gaat het om enkele duizenden aanhangers, onder wie “ten minste een paar honderd Nederlanders van tussen de 12 en 20 jaar”, aldus de NCTV. “Voor wat betreft de Nederlandse deelnemers kan worden geconstateerd dat zij relatief vaak lijken te kampen met psychosociale problematiek en een gebrekkig sociaal vangnet hebben.”