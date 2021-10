Nederlanders gaan weer volop reis, Spanje blijft populair

Reizen is weer volop toegestaan, al dan niet met beperkingen en maatregelen die wellicht aangepast gaan worden, en dat betekent dat Nederlanders hun wintervakantie aan het plannen zijn. Nederlanders boeken meer en een paar maanden eerder hun kerst- of wintersportvakantie dan voor corona het geval was. Een ding is zeker: ook tegen het einde van het jaar kunnen we niet wachten om onze koffers te pakken.

Zowel in Nederland als het buitenland vakantie vieren

Nederlanders zijn een reisluchtig volk, zo blijkt ook weer uit een survey van Columbus Travel. Slechts drie procent van de ruim 3.000 ondervraagden geeft aan de rest van het jaar niet op vakantie te willen gaan. Bijna de helft wil in 2021 nog in zowel Nederland als het buitenland vakantie vieren en maar liefst 42 procent geeft aan alleen in het buitenland op reis te willen gaan. En tel daar ook nog de doorgeschoven vakanties bij op van consumenten die al eerder hadden geboekt, maar die de vakantie door de coronamaatregelen hebben uitgesteld.

Spanje blijft populair

Frankrijk, Duitsland en Spanje blijven populaire bestemmingen. Volgens de uitkomst van het onderzoek staat Spanje met super stip op één als het gaat om meest favoriete vakantiebestemmingen in Europa. Het voordeel van Spanje is dat het ook in de winter een fijne vakantiebestemming is door het aangename weer. Daarnaast zijn Nederlanders dol op de zee en het strand, twee ingrediënten die in Spanje te vinden zijn.

Huis huren

Een huis huren aan de Spaanse kust via Club Villamer kan het hele jaar door. Een huis huren in deze tijd post coronacrisis tijd is extra fijn, want dan heb je altijd de optie om thuis te eten. Mochten de maatregelen of beperkingen veranderen, heb je in ieder geval een luxewoning, vaak met zwembad, waar je met elkaar samen kan zijn. En dat het zomaar kan veranderen, blijft een feit. Zo verbiedt Marokko sinds vorige week vluchten uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk door de oplopende besmettingsaantallen. We kunnen van alles plannen, maar het blijven onzekere tijden.

Geld uitgeven

We hebben flink kunnen sparen het afgelopen anderhalf jaar dus Nederlanders hebben best wat geld over voor hun vakantie. De helft van de ondervraagden wil tot 3.000 euro aan vakanties uitgeven dit jaar. Een kleine 5 procent is bereid meer dan 10.000 euro uit te geven. Nu is het wel zo dat we te maken hebben met een toenemende inflatie en de prijzen overal toenemen. Even met de auto naar Spanje kost momenteel een stuk meer door de stijgende brandstofprijzen dan een half jaar geleden. Vliegtickets gaan vooral in prijs omhoog als de vraag toeneemt. Vroeg boeken is daarom voordeliger.

Last minute

Voor de mensen die het toch wat langer willen aankijken en niet te vroeg willen boeken, is daar altijd de optie voor last minute. Dat gebeurt tegenwoordig vaker. Vroeger was een boeking last minute als die vijf weken voor vertrek wordt geboekt, inmiddels is dat drie weken. Hierdoor kunnen reizigers de maatregelen en reisrestricties zo lang mogelijk in de gaten houden. Of je dan nog naar je favoriete vakantiebestemming kan, is wellicht onzeker. Maar dan kan je je in ieder geval laten verrassen.