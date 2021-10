Partijen willen dat coronamaatregelen beter worden gehandhaafd

Partijen in de Tweede Kamer denken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de nieuwe opleving van het coronavirus binnen de perken te houden. Maar D66 en PvdA dringen er vooral op aan dat de huidige maatregelen, vooral het coronatoegangsbewijs, beter worden gehandhaafd, zeggen ze dinsdag. Ze willen het advies van het Outbreak Management Team (OMT) en de voorstellen van het kabinet afwachten.

Vooralsnog is er geen enthousiasme te bespeuren over de optie dat nieuwe maatregelen alleen zouden gelden voor doelgroepen, zoals mensen die niet gevaccineerd zijn. Maandag zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge niets uit te willen sluiten, ook niet of maatregelen voor bepaalde regio’s kunnen komen waar de vaccinatiegraad laag is.

PVV-leider Geert Wilders zou het “heel oneerlijk en niet te rechtvaardigen” vinden als niet-gevaccineerden de klos zouden zijn bij maatregelen. Wilders ziet de meerwaarde van vaccineren maar hekelt dwang en drang daarbij. Hij verwijt het kabinet dat het de laatste jaren te weinig heeft ge├»nvesteerd in ziekenhuiscapaciteit en in personeel voor de intensive care.

D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt dat mogelijk nieuwe maatregelen er wel toe moeten leiden dat “de vrijheid die we net terug hebben, behouden”. Ook hamert hij op handhaving van vooral de coronapassen. “In andere landen waar het strikter wordt gecontroleerd, werkt het wel en voorkomt het heel veel besmettingen.” Paternotte stond er al eerder voor open dat mensen op risicovolle plekken alleen een groen vinkje krijgen na een vaccinatie of herstel. Een test is dan niet voldoende. Maar alleen in laatste instantie, vindt hij, als het nog de enige manier is om te voorkomen dat plekken weer dicht moeten. “Maar het liefst wil D66 dat plekken zoveel mogelijk voor iedereen open zijn, zegt hij.

Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA wil dat geteste mensen wel toegang moeten kunnen blijven houden. Ze denkt eerder aan generieke maatregelen zoals het weer moeten dragen van mondkapjes op bepaalde plekken en meer thuiswerken. Uitgangspunt voor nieuwe ingrepen moet volgens haar zijn “dat de zorg overeind blijft voor iedereen”.

GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver wil niet vooruitlopen op mogelijke maatregelen, omdat dit volgens hem leidt tot onzekerheid en onduidelijkheid. “We moeten doen wat nodig is, maar wel op een verstandige manier”, aldus Klaver. Hij verwacht een goede analyse en plannen van het kabinet.