Veiligheidsberaad bespreekt mogelijk nieuwe coronamaatregelen

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreekt komende maandag de handhaving van mogelijk nieuwe coronamaatregelen. Het kabinet wil een dag later, dinsdag, in een persconferentie bekendmaken of en zo ja welke aanvullende maatregelen er nodig zijn nu het aantal besmettingen met het coronavirus weer snel oploopt.

De burgemeesters komen maandagavond bijeen in Utrecht en horen dan wat het kabinet van plan is. De burgemeesters zijn als voorzitter van hun veiligheidsregio verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van maatregelen. Het is eerder wel voorgekomen dat plannen nog werden bijgesteld als het Veiligheidsberaad aangaf dat maatregelen nauwelijks uitvoerbaar zouden zijn. Meestal zijn justitieminister Ferd Grapperhaus en coronaminister Hugo de Jonge bij het overleg.

Het zou maandag eigenlijk de laatste keer zijn dat het Veiligheidsberaad speciaal voor coronazaken bij elkaar zou komen, omdat eerder werd verwacht dat maatregelen nauwelijks meer nodig zouden zijn. Maar De Jonge zei maandag dat het aantal ziekenhuisopnames harder stijgt en eerder omhooggaat dan verwacht en dat daarom advies aan het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd. Naar alle waarschijnlijkheid zal het beraad daarom de komende tijd toch nog vaker vergaderen.