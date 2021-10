Veiligheidsberaad en gemeenten tevreden over coronapas bij horeca

Het Veiligheidsberaad en gemeenten zijn over het algemeen tevreden over de controle op coronabewijzen aan de deur bij horecazaken. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, zegt dat het beraad geen signalen zou hebben dat het op grote schaal fout gaat.

Marc Bonten, lid van het Outbreak Management Team (OMT), zei maandagavond dat onder meer de naleving van coronapassen beter moet. In de afgelopen week was 4,3 procent van de besmettingen te herleiden naar horecabezoek.

Bruls stelt dat de controles “een relatief kleine moeite blijken” en dat “de meeste Nederlanders er positief over zijn”. De burgemeester van Nijmegen benadrukt wel het belang van naleving van de passen. Volgens hem “wordt niemand blij als de regels weer aangescherpt moeten worden”. Binnen zijn gemeente Nijmegen gaat het volgens Bruls ook goed. Na de eerste avond met coronapassen complimenteerde hij horeca, theaters en bezoekers.

Die tevredenheid in Nijmegen is merkbaar in meerdere gemeenten. Zo zien Groningen en Eindhoven geen reden om handhaving aan te passen. In Groningen is één bedrijf tijdelijk gesloten en zijn gesprekken met ondernemers “op één hand te tellen”. In Amsterdam zijn sinds de invoering van de pas tot en met 13 oktober negen horecaondernemingen gewaarschuwd omdat zij maatregelen niet goed naleefden. Vier van die ondernemingen kregen de waarschuwing omdat ze zich niet aan de verplichte sluitingstijd om 00.00 uur hielden.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt vanuit gemeenten complimenten te krijgen over de naleving van de maatregelen. Wel maken horecaondernemers zich zorgen over gasten die bijvoorbeeld met irritatie reageren op de regels of die reserveringen annuleren. De KHN is wel blij met de speciale polsbandjes die de toegang voor gasten makkelijker maken na een eenmalige controle voor een afgebakend gebied. Hoeveel die bandjes gebruikt worden verschilt. Den Haag zegt elk weekend ruim 2000 bandjes te verstrekken, in Groningen “loopt het geen storm”.

De KHN meent dat scherpere maatregelen voor horeca de huidige stijging van besmettingen niet oplossen, omdat relatief weinig mensen in horeca besmet zijn geraakt. Het kabinet moet volgens de KHN focussen op andere oorzaken van besmettingen. Zo zijn verreweg de meeste mensen besmet in de thuissituatie.

Eerder zei vakbond BOA ACP dat het voor boa’s niet uitvoerbaar is om strenger te controleren op de naleving van coronapassen. Gemeentes komen volgens de bond al handen te kort, laat staan wanneer de handhaving nog strenger moet worden.