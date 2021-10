Formerende partijen praten komende dagen op landgoed Zwaluwenberg

De formatieonderhandelingen gaan woensdagochtend verder op de Zwaluwenberg in Hilversum. De twee informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) ontvangen daar de partijleiders van de VVD, D66, CDA en CU en hun vier secondanten om alle belangrijke onderwerpen inhoudelijk flink verder door te spreken. Het overleg loopt door tot vrijdag; de deelnemers blijven slapen op het landgoed.

De afgelopen periode overlegden de formerende partijen telkens in het Logement aan het Plein in Den Haag. Voor een uitstapje is gekozen zodat iedereen zich beter kan concentreren op de onderwerpen, zonder onderbreking door andere zaken. Er komt na deze reeks nog geen slotsom, zo is de verwachting.

VVD-leider Mark Rutte, D66-leider Sigrid Kaag en CDA-leider Wopke Hoekstra kwamen in september ook naar de Zwaluwenberg, om een weekend lang met elkaar te praten onder leiding van informateur Remkes. Ze waren er toen nog niet uit met wie ze verder wilden gaan praten over een nieuw kabinet.

Begin deze maand is Gert-Jan Segers van de ChristenUnie aangeschoven, nadat D66 de blokkade tegen deelname aan de christelijke partij had losgelaten. GroenLinks en PvdA waren afgevallen als potentiƫle deelnemers aan een nieuwe regeringscoalitie, omdat VVD en CDA niet wilden dat beide partijen zouden aanschuiven.