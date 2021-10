Hoekstra: ik wist niet van lasterplannen, past niet bij CDA

CDA-leider Wopke Hoekstra wist niets van plannen binnen zijn partij voor een stiekeme lastercampagne tegen VVD-premier Mark Rutte in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Hij is het “zeer eens” met partijvoorzitter Marnix van Rij “dat dit niet past bij het CDA”.

Het CDA gaf dinsdagavond toe dat geopperd is om via sociale media anoniem filmpjes en advertenties te verspreiden om Rutte zwart te maken. Het plan zou zijn afgeschoten voordat het serieuze vormen kon aannemen.

Hoekstra zegt dat het idee niet met hem is besproken. Ook zijn rechterhand Pieter Heerma en campagneleider Raymond Knops “zijn er niet over geconsulteerd”.

Rutte wilde woensdagochtend voorafgaand aan het formatieoverleg in Hilversum niet reageren op de kwestie. “Ik ben echt met de formatie bezig en wil zo snel mogelijk een nieuw kabinet, ik heb geen tijd voor dit soort zaken.” Ook zijn secondante Sophie Hermans wil er niets over kwijt. “Ik ben hier nu om te onderhandelen over een nieuw kabinet, daar ga ik mee aan de slag.”