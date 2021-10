Informateur Remkes: ook lastigere thema’s aan bod op Zwaluwenberg

Informateur Johan Remkes verwacht de komenden dagen “een aantal heel stevige inhoudelijke discussies” te voeren met de partijen aan de formatietafel. Dat zei hij voorafgaand aan een overlegmarathon waarvoor de onderhandelaars zich drie dagen lang opsluiten op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum.

Volgens Remkes komen ook thema’s aan bod waarover de partijen het waarschijnlijk niet makkelijk eens zullen worden. De aanpak van de stikstofcrisis is er daar een van. Maar: “problemen zijn er om opgelost te worden”. Hij verwacht op sommige terreinen ook echt knopen te kunnen doorhakken.

Dat laatste beaamt collega-informateur Wouter Koolmees. Volgens hem moeten er meters worden gemaakt, en duurt de formatie al lang genoeg. “Het einde moet nu wel echt in zicht komen.” Toch is nog steeds zorgvuldigheid geboden, benadrukt hij.

VVD-leider Mark Rutte wil ook snel een nieuw kabinet, maar “we gaan niet morgenavond al een regeerakkoord presenteren”. Volgende week is er nog overleg in Groningen en hij verwacht dat ook daarna de onderhandelingen nog niet klaar zijn.

Sigrid Kaag, partijleider van D66, heeft hoge verwachtingen van de aankomende dagen. Volgens de voormalig diplomate ontstaan vaak doorbraken als de onderhandelingen zich naar een andere plek verplaatsen, zoals nu ook in de formatie gebeurt. Ook CDA-leider Wopke Hoekstra hoopt dat er de komende dagen “knopen worden doorgehakt”.

D66-secondant Rob Jetten zegt dat de afgelopen weken ook de “moeilijke thema’s zijn beetgepakt” en dat het volgens hem toch snel tot een nieuw kabinet moet komen. Hij hoopt dat in goede sfeer te doen, maar “het mag ook schuren”. Sophie Hermans, secondante voor de VVD, vindt het juist goed als het schuurt en “idealen botsen”. Zij denkt dat dit “zeker deze dagen ook wel gaat gebeuren”.

De afgelopen dagen is een inventarisatie gemaakt van de belangrijke vraagstukken waar in de formatie over gesproken moet worden. Daar zijn naast de secondanten van de partijleiders ook specialisten uit de fracties bij betrokken geweest. Koolmees zegt dat er inmiddels “goed zicht is op wat de partijen willen”.