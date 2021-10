Mees Kees krijgt na filmreeks ook eigen musical

Mees Kees is binnenkort ook in een musical te zien. Producent Giovanni Sturkenboom van STENT Producties komt in het seizoen 2022-2023 met een nieuwe voorstelling gebaseerd op een boek uit de populaire serie van schrijfster Mirjam Oldenhave. Eerder werden er al vijf succesvolle speelfilms gemaakt over de aimabele docent.

De musical heet Mees Kees op Kamp, net als het tweede deel in de filmreeks. Mees Kees gaat met zijn klas op kamp naar de duinen. Schoolhoofd Dreus wil dat het vooral een leerzame week wordt en geeft Kees daarom een dichtgetimmerd werkplan mee.

Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen gaan spelen. De casting gaat binnenkort van start. Bekende acteurs uit de filmreeks, zoals Sanne Wallis de Vries en Leendert de Ridder, zullen niet in de musical te zien zijn.

Het script is in handen van Allard Blom, Martin Michel tekent voor de regie en Marnix Wetzer zal de muziek produceren voor deze nieuwe musical. Evenals bij de bioscoopfilms blijft schrijfster Mirjam Oldenhave nauw betrokken bij de musical.