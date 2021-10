Omtzigt: ik wilde niet meewerken aan persoonlijke aanval op Rutte

Kamerlid Pieter Omtzigt heeft tijdens de verkiezingscampagne eerder dit jaar afstand genomen van een plan binnen het CDA om een persoonlijke, anonieme aanval op VVD-leider en premier Mark Rutte te lanceren. Dat zegt hij in reactie op een boek van politiek verslaggevers Thijs Broer en Peter Kee, die de plannen dinsdag onthulden.

Het idee kwam volgens de verslaggevers uit de koker van Hans van der Wind, een belangrijke financier van de CDA-campagne, media-adviseur Martin van Putten, en Omtzigt, die toen nog lid was van het CDA. Omtzigt neemt nadrukkelijk afstand van de bewering dat hij een van de initiatiefnemers was. Hij zegt in zijn reactie dat hij “om precies te zijn één gesprek” had met Van der Wind en Van Putten.

“Zij stelden voor om campagne te voeren tegen Mark Rutte en wilden van mij weten welke zwakke punten de premier had. Ik heb daar met hen over gesproken. Toen duidelijk werd dat zij een persoonlijke aanval op Rutte voor ogen hadden, heb ik mij daarvan gedistantieerd. Ik heb aangegeven daaraan niet mee te willen werken.”

Omtzigt liet dit naar eigen zeggen ook weten aan de commissie die ná de verkiezingen de CDA-campagne evalueerde. “Dit was behoorlijk ongepast en helemaal voor een christendemocratische partij”, schreef hij aan de commissie onder leiding van Liesbeth Spies, over het idee om de aanval op Rutte onder meer op MH17 en seksualiteit te richten.

In het rapport van de commissie-Spies wordt met geen woord gerept over de anonieme campagne. Ook in het 76 pagina’s tellende memo dat Omtzigt aan de commissie schreef, en dat in juni uitlekte, schrijft de voormalige CDA’er er niets over. Het Kamerlid laat weten de plannen voor de campagne in een vertrouwelijke brief aan Spies te hebben gemeld, maar wil die brief niet delen.

“Mijn weergave van de feiten wordt bevestigd door de vierde persoon die bij het eenmalige gesprek met het CDA-campagneteam was.” Omtzigt zegt dit ook aan Broer en Kee te hebben verteld. “Maar zij hebben dat niet vermeld of contact met hem opgenomen.”