Advocate González Pérez krijgt prijs voor rol in toeslagenaffaire

Advocate Eva González Pérez is onderscheiden voor haar rol in het onthullen van de toeslagenaffaire. Van de Landelijke Cliëntenraad, die opkomt voor de belangen van mensen met een uitkering, heeft de advocate de eerste RoeteRing ontvangen. “Het is volledig op het conto van González Pérez te schrijven dat het toeslagenschandaal boven tafel is gekomen”, aldus de jury.

González Pérez staat tientallen gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire bij. In die affaire zijn duizenden ouders door de overheid onterecht als fraudeur bestempeld en zo in de schulden gestort. Volgens de jury was het González Pérez die de politieke hoofdrolspelers in de onthulling, zoals Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt (destijds CDA) en Renske Leijten (SP), over het schandaal benaderde. Ook hield zij contact met journalisten van RTL Nieuws en Trouw.

“Zowel de Kamerleden als de journalisten worden regelmatig geroemd om hun rol bij de onthulling van het toeslagenschandaal”, aldus de jury. “González Pérez is op de achtergrond gebleven en zit daar niet mee.”

De advocate zegt zelf te blijven volhouden voor een goede afhandeling. “Elke keer krijgen de slachtoffers het gevoel dat over hen heen wordt gereden. Er komt weer een ‘sorry’ van een verantwoordelijke, maar dat wordt alleen gezegd als ze worden betrapt. Dit moet stoppen.” Fouten maken kan volgens haar gebeuren, doelend op de toeslagenaffaire. “Maar wikkel het netjes af. Ik rust niet totdat dát is gebeurd.”

De RoeteRing is vernoemd naar Else Roetering, een van de oprichters van de Cliëntenraad. De prijs is voor “mensen die opkomen voor de belangen van burgers, degenen die het systeem opschudden, of op een indringende wijze de positie van mensen in het sociaal domein in beeld brengen”.