De Jonge: corona heeft ons geleerd wat schaarste in de zorg is

De coronacrisis “heeft ons geleerd wat schaarste is” in de zorg. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag in het debat over zijn begroting voor komend jaar. “Dat zijn we helemaal niet zo gewend in ons landje.”

De ic-zorg in Nederland werd in de coronacrisis snel opgeschaald, maar “daar zijn grenzen aan”, aldus De Jonge. En de schaarste van personeel zal in de toekomst toenemen. De stijgende kosten zijn een probleem waar een oplossing voor moet worden gevonden, maar de beschikbaarheid van personeel is een nog groter knelpunt.

“We worden steeds ouder. Wat we uitgeven aan de zorg gaat omhoog. Dit terwijl de echte vergrijzing nog moet beginnen.” De houdbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het systeem komt volgens de minister in gevaar als er geen fundamentele keuzes worden gemaakt over bijvoorbeeld het aantal spoedeisende hulpposten, en meer gespecialiseerde ziekenhuizen, of de manier waarop de ouderenzorg en verpleeghuizen in Nederland zijn ingericht.

SP-Kamerlid Maarten Hijink hekelt de grote uitstroom van zorgpersoneel, en vindt dat er meer kan worden gedaan om mensen voor de zorg te behouden, als er bijvoorbeeld meer geld komt voor salarissen. De Jonge erkende dat het niet goed lukt om iedereen vast te houden, wat volgens hem met verschillende dingen te maken heeft. “Salaris is daar ook een component in”, aldus de zorgminister.

Volgens PVV-Kamerlid Fleur Agema is De Jonge schuldig aan de afbraak van de zorg. “Er is toch iets ernstig mis met de capaciteit op de ic”, zei Agema. Ze doelde daarmee op de mogelijke nieuwe maatregelen tegen de coronacrisis waarover het OMT donderdag spreekt. Er liggen namelijk weer meer coronapatiĆ«nten in het ziekenhuis. Maar volgens De Jonge gaat het niet alleen over extra ic-bedden. “Je wilt ook dat de reguliere zorg doorgaat.” Daarnaast zijn maatregelen mogelijk nodig om te voorkomen dat de zorg overbelast raakt.