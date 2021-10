Heel Nederland is nu rood op Europese coronakaart

Noord-Holland, Noord-Brabant, Groningen en Drenthe zijn rood geworden op de kaart van coronagevallen in Europa. Daarmee staat nu heel Nederland op het een na hoogste waarschuwingsniveau. De vier provincies waren oranje, maar gaan omhoog door de snelle stijging van het aantal positieve tests.

Het ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), publiceert de coronakaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood. Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om de regels voor reizigers uit andere landen aan te scherpen.

Limburg gaat volgende week waarschijnlijk naar donkerrood, het hoogste niveau. Eind juli stond voor het laatst een provincie op dat niveau. Limburg heeft Utrecht weer afgelost als de grootste brandhaard van het land. In de provincie zijn in de afgelopen twee weken 5351 inwoners positief getest. Omgerekend komt dat neer op 479 positieve tests op elke 100.000 Limburgers. Dat is 77 procent meer dan bij de kaart van vorige week.

Ook Gelderland en Overijssel zouden volgende week donkerrood kunnen kleuren. Zeeland is qua besmettingen de vierde provincie van het land geworden. In de afgelopen twee weken zijn 382 op elke 100.000 Zeeuwen positief getest, bijna 82 procent meer dan bij de kaart van vorige week. Vooral in de overwegend gereformeerde gemeente Tholen schiet het aantal positieve tests omhoog.

Ook in andere landen stijgt het aantal besmettingen. Zo gaat Wallonië van rood naar donkerrood. In Duitsland zijn, net als in Nederland, de laatste regio’s rood geworden en is het hele land nu rood. Spaans Baskenland gaat van oranje naar rood en Frankrijk is van deels groen naar helemaal oranje gegaan.

De landen in Oost- en Midden-Europa tellen, net als in de afgelopen weken, de meeste besmettingen. Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen zijn volledig donkerrood. Ook in Polen, Tsjechië, Hongarije en Oostenrijk gaan de waarschuwingskleuren omhoog.