NAM-baas noemt het ‘onjuist’ om versterkingsrekeningen te betalen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) houdt vol dat ze zich aan de gemaakte afspraken met het Rijk houdt over de afrekening van de versterking van huizen in Groningen. In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei NAM-baas Johan Atema dat het bedrijf niet van plan is de rekeningen zomaar te betalen. “Op het moment dat we rekeningen krijgen waarbij we gewoon niet meer weten waarvoor we betalen, dan is het onjuist om dat geld over te maken.” De huizen moeten worden versterkt vanwege de aardbevingen in de regio, die het gevolg zijn en waren van gaswinning door de NAM.

De NAM-baas stond donderdag tegenover een uiterst kritische Kamer. De Tweede Kamer had Atema, samen met Shell-baas Marjan van Loon en directeur Rolf de Jong van ExxonMobil op het matje geroepen na een omstreden interview dat Atema in mei gaf aan NRC. Maar Kamerleden wilden ook tekst en uitleg van Atema over de ruzie tussen het kabinet en de NAM over het geld voor de versterkingsoperatie in Groningen. Het Rijk en het aardgasbedrijf dreigen in een juridische strijd verwikkeld te raken nu de NAM zegt niet alle rekeningen volledig te betalen.

De NAM trok al eerder facturen in twijfel. De rekeningen over het derde kwartaal van 2020 wordt voor 60 procent betaald, net als de inmiddels openstaande facturen voor het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van dit jaar.

Die facturen zijn niet duidelijk genoeg, vindt de NAM-baas. Hij wijst op de accountant die de onderbouwing van de facturen eerder dit jaar onvoldoende noemde. Volgens het kabinet zijn de rekeningen wel degelijk “conform de verantwoordelijkheid van de NAM en de bestaande overeenkomsten” opgesteld. Het kabinet zal de NAM houden aan zijn “volledige” betaalverplichting. “De mogelijkheid dat dit uitmondt in juridische procedures is reĆ«el”, aldus het kabinet eerder deze week.

De houding van de NAM kwam het bedrijf op kritische reacties uit de Kamer te staan. PvdA’er Henk Nijboer vindt het kwalijk dat het bedrijf “weigert te betalen” en “alles wil juridificeren”.

Atema zelf houdt vol dat de “doorbelasting van kosten voor versterkingsmaatregelen” niet volgens de in 2018 gemaakte afspraken verloopt. De NAM denkt dat het kabinet zomaar de afspraken verandert, maar daarvoor moeten beide partijen eerst opnieuw samen om tafel, aldus Atema. “Dat principe zullen wij niet loslaten, en ik zou het ook heel verontrustend vinden als dat wel wordt losgelaten.”

Zowel de NAM als het kabinet bezweert dat de Groningers geen last hebben van de onenigheid tussen de twee partijen, temeer omdat de NAM op afstand is geplaatst van de versterkingsoperatie.