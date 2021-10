Permanente wintertijd beter voor de volksgezondheid

Zondag 31 oktober wordt de klok weer een uur verzet. Voor de volksgezondheid zou dit de laatste keer moeten zijn dat we de klok verzetten. Een permanente wintertijd zorgt namelijk voor gezonde hersenen, een gezond hart, gezonde bloedvaten en een goed afweersysteem.

Het is wetenschappelijk bewezen dat het permanent invoeren van onze wintertijd (standaardtijd) het beste is voor de volksgezondheid. Door het verzetten van de klok moet je biologische klok zich elke keer weer aanpassen, wat niet voor iedereen makkelijk is. Permanente wintertijd past het best bij ons dag-nachtritme en zorgt voor de minste verstoring in de slaap. In de winter krijgen mensen meer ochtendlicht en in de zomer minder avondlicht. Voor onze biologische klok hebben we juist dat ochtendlicht hard nodig.

De biologische klok zorgt onder invloed van licht voor het 24-uursritme. Veel daglicht in de ochtend zorgt voor een wakker gevoel en een goed slaap-waakritme. Zonder licht in de ochtend verschuift de biologische klok naar een later tijdstip.

De biologische klok is essentieel voor een goede slaapkwaliteit, een goede slaapduur en voor het gevoel fit te zijn overdag. Voldoende slaap is op korte termijn belangrijk voor leren, geheugen en de stemming. Op lange termijn is een goede nachtrust essentieel voor een gezond hart en gezonde bloedvaten, gezonde hersenen en een goed afweersysteem. Als we een continue wintertijd aanhouden vertraagt de biologische klok minder en hebben Nederlanders een beter slaapritme ten opzichte van hun werk- en schooltijden.