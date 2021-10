Piets weerbericht voor de komende dagen

Vandaag een fraaie herfstdag met bijna volop zon en temperaturen tussen 15 en 18 graden. De wind uit zuid tot zuidoost is matig tot vrij krachtig.

Vanavond is het nog genieten van een mooie zonsondergang. Vannacht vrij helder en de temperaturen komen te liggen tussen 8 en 11 graden. De wind blijft matig waaien uit zuid tot zuidoost, in de kustgebieden vrij krachtig.

Vrijdag

De vrijdag begint met zonnig weer en een fraaie zonsopkomst, maar de bewolking gaat in de ochtend en vooral in de middag vanuit het zuidwesten toenemen. Later in de middag in Zeeland een eerste bui. De temperaturen tussen 16 en 18 graden, maar in het oosten en zuidoosten zelfs 19 graden, een bijna zomertemperatuur. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit zuid tot zuidoost, in vlagen kracht 6. In de nacht gaan we in het hele land over op enkele buien.

Er is zaterdag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen laat de zon zich nog wel zien. De temperaturen tussen 15 en 17 graden, nog altijd een hoge temperatuur. De wind uit zuid tot zuidoost, matig tot vrij krachtig. In de nacht buien en niet te vergeten de wintertijd gaat in, dus de klok een uur terug.

Zondag, maandag & dinsdag

Zondag een meest bewolkte dag met ronduit buiig weer. Er kan veel regen vallen. De temperaturen tussen 16 en 18 graden. Maandag buiig weer met temperaturen rond 13 graden en de zon is er geregeld bij. Een krachtige tot af en toe harde wind. Dinsdag wordt ook een dag met buien, afwisselend zon en temperaturen rond 12 graden, passend bij begin november.