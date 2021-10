Regio’s schalen reguliere zorg af vanwege toename coronapatiënten

Meerdere regio’s hebben moeten besluiten de reguliere ziekenhuiszorg af te schalen na een toename van het aantal coronapatiënten. In Noord-Brabant wordt komende week 5 tot 10 procent van de reguliere zorg afgeschaald. In de Zuid-Hollandse regio’s Haaglanden en Hollands Midden wordt de inhaalzorg gestopt. Dat melden lokale afdelingen van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

In Noord-Brabant worden afspraken voor onder meer knieoperaties de komende week afgezegd. Acute zorg kan wel doorgaan, laat een lokale ROAZ-woordvoerder weten na eerdere berichtgeving van Omroep Brabant. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg was een plan om uitgestelde zorg tijdens de weekenden in te halen. Daarvan “is de kans groot dat dat niet meer gaat lukken”.

Volgens het ROAZ Regio West neemt ook in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden het aantal coronapatiënten dusdanig toe dat de capaciteit voor deze groep zorgvragers wordt opgeschaald, verder dan met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is geregeld. “Dit heeft direct gevolgen voor de zorg in alle zeven ziekenhuizen in deze regio.” Een zegsvrouw kon het aantal hierdoor gedupeerden nog niet vermelden. “De reguliere zorg zal afgeschaald moeten worden om personeel beschikbaar te maken voor de Covid-zorg”, aldus de organisatie. Elk ziekenhuis probeert de reguliere zorg wel zo veel mogelijk door te laten gaan, maar dat zal volgens de woordvoerster niet altijd lukken. Er kunnen zich bijvoorbeeld vertragingen voordoen.

“De behandelend arts maakt per patiënt de inschatting welke zorg door moet gaan. Poliklinische zorg kan op dit moment nog wel doorgaan. Per ziekenhuis kan het echter verschillen welke zorg nog geleverd kan worden “, aldus het ROAZ. “Het water staat ons nu echt aan de lippen met de snelheid waarmee we het aantal patiënten de afgelopen dagen zien oplopen. Als dit doorzet hebben we binnen een week een verdubbeling van het aantal klinische patiënten”, zegt Martin Schalij, voorzitter ROAZ West. “Helaas zien we nog veel mensen in het ziekenhuis die niet gevaccineerd zijn.”

Er zijn in de regio 72 patiënten op de verpleegafdelingen, twee meer dan er bedden beschikbaar nu beschikbaar zijn, en 20 op een intensive care. Het ROAZ wil vrijdagavond 85 coronabedden beschikbaar hebben en later 100.